Ван Перси перейдет в «Кристал Пэлас»?
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Daily Mirror. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Кристал Пэлас».
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На переходе 33-летнего голландца настаивает главный тренер «орлов» Франк Де Бур, который является соотечественником футболиста.
В минувшем сезоне ван Перси провел в составе «Фенербахче 39 матчей во всех турнирах забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.
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