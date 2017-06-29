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29 июня 2017, 23:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ван Перси перейдет в «Кристал Пэлас»?

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Daily Mirror. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Кристал Пэлас».

Нападающий Фенербахче <span class=error>Робин</span> ван Перси во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Увеличить
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На переходе 33-летнего голландца настаивает главный тренер «орлов» Франк Де Бур, который является соотечественником футболиста.

В минувшем сезоне ван Перси провел в составе «Фенербахче 39 матчей во всех турнирах забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

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