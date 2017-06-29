Клуб из Нигерии расторг контракты с 40 игроками

— У нас в составе было 65 человек. Это слишком много и непродуктивно, поэтому мы расстались с 40 игроками, — сказал спортивный директор «Джетс» Бенедикт Аквугбу. — На сезон нам нужно всего 35 футболистов. Мы сохранили конкурентоспособных игроков и позвали новых. Можно сказать, отделили зерна от плевел.