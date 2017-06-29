Леонид Слуцкий: Возможно, английский футбол в России популярнее местного

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«ШИРОКО ШАГАЕШЬ — ШТАНЫ ПОРВЕШЬ»

«Халл» — странное место для человека, который еще в прошлом году одновременно работал главным тренером национальной сборной и одной из сильнейших команд России. Но Слуцкий говорит, что привык к трудностям. Его игровая карьера закончилась в 19 лет, когда Леонид упал с дерева, пытаясь спасти кошку. А тренерская началась очень рано.

— Я проделал очень трудный путь в России, — говорит Слуцкий. — Я начал работать с молодежными командами, затем с дублями, после перешел во второй дивизион, первый и только потом добрался до премьер-лиги. Но я не могу начать работать с элиты в Англии, потому что мне нужно время, чтобы адаптироваться к новой стране и понять ее. Есть старое русское выражение: «Широко шагаешь — штаны порвешь».

Большинство тренеров сначала выбирают работу, а уже потом думают о стране, но Слуцкий давно нацелился именно на работу в Англии.

— Английский футбол очень популярен в России, — продолжает тренер. — Возможно, более популярен, чем российский футбол. Думаю, что в Англии играют лучшие футболисты, работают лучшие тренеры. И я очень горжусь тем, что стал первым российским тренером в Англии. Конечно, это серьезное приключение и вызов для меня.

Слуцкий переехал в Лондон в начале года и с трудом мог связать два слова на английском языке. Но он поступил в престижную школу «Риверсдаун» недалеко от Саутгемптона, продолжил интенсивное обучение и сейчас говорит почти свободно.

— В январе, мой уровень был нулевым, но сейчас лучше, — признается он. — Разумеется, я не могу понять и объяснить абсолютно все. Мой учитель сказал, что я никогда не закончу лингвистическое образование, потому что не носитель языка. Сейчас я нахожусь на марафонской дистанции и готов продолжать бег. Для меня это не проблема.

«УВЕРЕН, ЧТО ГОТОВ»

Слуцкий не ограничивается занятиями в аудитории. В течение последних семи месяцев он пристально наблюдал за английским футболом от премьер-лиги до низших дивизионов, потому что хотел понять местную футбольную культуру и игроков.

— Это серьезный опыт, — говорит Слуцкий. — Я должен быть готов не только говорить по-английски, но и понимать футбол: уровень лиг, уровень футболистов, традиционные методы работы, философию, отношения между болельщиками и командами. Конечно, мне требуется время на подготовку. Если бы я начал работать в Англии в январе, то вышло бы не очень хорошо, ведь я не знал ни английского языка, ни английского футбола. Но теперь я готов. Уверен, что готов. Я полон сил и энергии. Собираюсь привнести новые идеи и новые методы в английский футбол.

Ключевая фигура стадии подготовки Слуцкого к Англии — владелец «Челси» Роман Абрамович. Они знакомы друг с другом более десяти лет, и Абрамович с удовольствием помог тренеру привыкнуть к новой стране. Он даже предоставил Слуцкому номер в одном из отелей рядом со «Стэмфорд Бридж».

— Я очень благодарен ему за помощь, — подчеркивает тренер. — Я живу в отеле «Челси», смотрю много матчей, потому что клуб предоставляет мне билеты на игры. Господин Абрамович помог мне приспособиться к жизни здесь. Я всегда твержу, что у него сейчас нет проекта в российском футболе, так что его российский проект — это я!

Да, дружеская поддержка у Слуцкого есть. Но, несмотря на это, ему придется туго в «Халле». Не столько потому, что в первенстве Англии сложно любому, сколько потому, что «Халл» — непростой клуб. Владельцы «Сити» недавно едва не сменили его название — лишь жесткая реакция болельщиков воспрепятствовала этому. Кроме того, лучшие футболисты «Халла» уходят или могут уйти этим летом.

— Для меня это не впервой! — восклицает Слуцкий. — Буду рад, если повлияю на восстановление отношений между руководством и болельщиками. Я не знаю о планах владельцев, но думаю, что они делают много полезного для «Халла», вкладывают больше деньги в город. Надеюсь, что ситуация в «Халл Сити» будет… (пауза) стабильной.

«НАДЕЮСЬ, ДО 11 ИЮЛЯ БУДУТ НОВИЧКИ»

Слуцкий покинул Лондон в прошлый четверг и переехал в апартаменты своего предшественника Марку Силвы, которые находятся примерно в 16 километрах от Кингстон-апон-Халла. Предсезонная подготовка стартует 3 июля, но для Слуцкого она началась давным-давно. Он постоянно общается с тренерами и агентами, пытается уговорить своих футболистов остаться и убедить новых игроков перейти в «Халл». Кроме того, Слуцкий пересматривает игры «Сити» прошлого сезона, потому что хочет знать все о возможностях своих игроков.

— Мы разработали серьезную программу подготовки к сезону, — говорит тренер. — Она включает много тренировок, много новых методов, много специальных занятий в тренажерном зале, аналитические программы. Нам нужны игроки, но так в любом клубе. Бывают футболисты, которые нужны вам, но не хотят играть у вас. Бывают игроки, которые готовы выступать за ваш клуб, но не нужны вам. Это не очень быстрый процесс, но я надеюсь, что у нас будут новички до сбора в Португалии, который начнется 11 июля.

Слуцкий не питает иллюзий о своей работе и учитывает капризы первенства Англии.

— Будет тяжело, ведь нам предстоит провести 46 матчей, — добавляет Слуцкий. — Сезон очень длинный. Бывает, в этом турнире одна команда сначала не проигрывает на протяжении семи матчей подряд, а потом не может победить в семь играх кряду. Понимаю, что это сложно, но у меня положительный настрой. Будет много тяжелой работы, и мы достигнем хорошего результата.