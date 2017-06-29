Сын Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»

22-летний французский полузащитник подписал соглашение, которое рассчитано на три года. Официальная презентация Энзо в качестве нового игрока «Алавеса» состоится на следующей неделе.

Энзо Зидан поступил в академию «Реала» в возрасте девяти лет. В последние два сезона он был важной частью «Кастильи» — резервной команды «Реала». В 78 матчах за «Кастилью» он забил семь голов и сделал 15 результативных передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">FICHAJE | El Deportivo Alavés ficha a Enzo Zidane por 3 temporadas ➡️ <a href="https://t.co/EiPmFMMQgH">https://t.co/EiPmFMMQgH</a> ¡Bienvenido! <a href="https://twitter.com/hashtag/EnzoAlbiazul?src=hash">#EnzoAlbiazul</a> <a href="https://t.co/5NZbVHb0cu">pic.twitter.com/5NZbVHb0cu</a></p>— Deportivo Alavés (@Alaves) <a href="https://twitter.com/Alaves/status/880482415516450816">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>