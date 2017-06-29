Сын Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»
Энзо Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, перешёл из мадридской команды в «Алавес», сообщает официальный сайт баскского клуба.
22-летний французский полузащитник подписал соглашение, которое рассчитано на три года. Официальная презентация Энзо в качестве нового игрока «Алавеса» состоится на следующей неделе.
Энзо Зидан поступил в академию «Реала» в возрасте девяти лет. В последние два сезона он был важной частью «Кастильи» — резервной команды «Реала». В 78 матчах за «Кастилью» он забил семь голов и сделал 15 результативных передач.
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