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29 июня 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сын Зидана перешёл из «Реала» в «Алавес»

Энзо Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, перешёл из мадридской команды в «Алавес», сообщает официальный сайт баскского клуба.

22-летний французский полузащитник подписал соглашение, которое рассчитано на три года. Официальная презентация Энзо в качестве нового игрока «Алавеса» состоится на следующей неделе.

Энзо Зидан поступил в академию «Реала» в возрасте девяти лет. В последние два сезона он был важной частью «Кастильи» — резервной команды «Реала». В 78 матчах за «Кастилью» он забил семь голов и сделал 15 результативных передач.

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