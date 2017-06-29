Скончался президент «Монпелье» Луи Николлен, управлявший клубом с 1974 года

Функционер руководил клубом на протяжении 43 лет.

Николлен приобрел «Монпелье» в 1974 году, являясь президентом и основным акционером клуба по сегодняшний день. При нем клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12.