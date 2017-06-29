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29 июня 2017, 21:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Скончался президент «Монпелье» Луи Николлен, управлявший клубом с 1974 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Многолетний владелец и президент французского футбольного клуба «Монпелье» Луи Николлен скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Функционер руководил клубом на протяжении 43 лет.

Николлен приобрел «Монпелье» в 1974 году, являясь президентом и основным акционером клуба по сегодняшний день. При нем клуб впервые в своей истории выиграл чемпионат Франции в сезоне-2011/12.

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