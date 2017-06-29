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29 июня 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Агент Тельо: Кристиан отказался от перехода в «Зенит» и «Спартак»

Хосе Мария Оробитг, агент нападающего «Барселоны» Кристиана Тельо, отметил, что футболист отказался переходить в один из клубов чемпионата России.

Хосе Мария <span class=error>Оробитг</span> агент нападающего Барселоны <span class=error>Кристиана</span> <span class=error>Тельо</span> отметил что футболист отказался переходить в один из клубов чемпионата России. Увеличить
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Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Зенита», но позже появилась информация о том, что питерцы отказались от борьбы за форварда.

— Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит», — цитирует «Спорт день за днем» Оробитга. — Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского. Также Тельо отказался от предложения «Спартака» — он не захотел ехать в Россию.

В прошлом сезоне Тельо выступал на правах аренды за «Фиорентину». В 36 матчах чемпионата Италии он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

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