Футболисты минского «Динамо» победили «Рунавик» в первом матче квалификации Лиги Европы

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Игра на столичном стадионе «Трактор» прошла при полном преимуществе подопечных Сергея Гуренко, но счет хозяева открыли лишь в конце первого тайма. На 42-й минуте поединка после передачи Артема Быкова с правого фланга атаки точный удар нанес Юрий Остроух. Во второй половине игры картина не изменилась, и на 52-й минуте динамовский капитан Александр Нойок ударом с линии штрафной площади удвоил результат. После этого гости несколько активизировались и провели пару опасных атак. Минчане не собирались отдавать инициативы, но их атакам не хватало остроты. А за 5 минут до окончания встречи футболисты «Рунавика» получили право на штрафной удар, и Петер Кнудсен установил окончательный счет в этой игре — 2:1 в пользу минчан.

Ответный поединок за выход в 2-й квалификационный раунд состоится 6 июля на поле фарерского клуба. В случае успеха следующим соперником минского «Динамо» будет победитель пары «Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Работнички» (Македония).