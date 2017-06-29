Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30234267/
29 июня 2017, 20:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» прокомментировал слухи о переходе Исламхана в «Зенит»

Главный тренер алматинского «Кайрата» Кахабер Цхадазде прокомментировал слухи о переходе капитана команды Бауыржана Исламхана в питерский «Зенит», сообщает корреспондент Vesti.kz.

— Прокомментируйте слухи по Исламхану? Будто он переходит в «Зенит».

— Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будь это «Зенит» или другая команда. Буду рад, если он попадет в великую команду. Но про «Зенит» точно ничего не знаю.

Ранее о возможном переходе Исламхана в «Зенит» написала газета «Время». Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке «Кайрата» на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже даже прошел медобследование.

Напомним, Исламхан из-за дисквалификации пропускал первый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против литовского «Атлантаса», который 29 июня в Алматы проиграл «Кайрату» со счетом 0:6. Ответная игра пройдет 6 июля.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
29 июня

Наверное, "Кайрат" счастлив, что имеет в составе Аршавина - тренер "Атлантаса"

Аршавин оценил шансы "Кайрата" на выход в группу Лиги Европы после победы со счетом 6:0

Счет надежный, но расслабляться ни в коем случае нельзя - Цхададзе