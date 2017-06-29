Главный тренер «Кайрата» прокомментировал слухи о переходе Исламхана в «Зенит»

— Прокомментируйте слухи по Исламхану? Будто он переходит в «Зенит».

— Могу только сказать, что он может играть в любой команде. Будь это «Зенит» или другая команда. Буду рад, если он попадет в великую команду. Но про «Зенит» точно ничего не знаю.

Ранее о возможном переходе Исламхана в «Зенит» написала газета «Время». Поводом для этого послужил тот факт, что полузащитник не оказался в заявке «Кайрата» на Лигу Европы, но позже был дозаявлен. Отмечалось, что казахстанский и российский клубы находятся на завершающей стадии переговоров о трансфере 24-летнего игрока. При этом сообщалось, что Исламхан уже даже прошел медобследование.