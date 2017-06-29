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29 июня 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» приобрёл защитника «Гавра» Менди за € 5 млн

Состав «Лиона» пополнил французский защитник Ферлан Менди, последним клубом которого был «Гавр».

Как сообщает официальный сайт «львов», контракт с 22-летним игроком рассчитан на пять лет — до 30 июня 2022 года.

Сумма трансфера составила € 5 млн. Кроме того, предусмотрены бонусы на сумму до € 1 млн и определённый процент с последующей перепродажи. В новой команде Менди будет выступать под 22-м номером.

В прошлом сезоне Менди провёл 35 матчей во французской Лиге 2, забил два гола и сделал пять голевых передач.

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