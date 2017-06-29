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29 июня 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | Интерфакс

Мутко поблагодарил делегировавших игроков в сборную России клубы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко от имени организации и себя лично поблагодарил руководителей футбольных клубов, чьи футболисты были представлены в национальной сборной России на Кубке конфедераций FIFA 2017, сообщает пресс-служба РФС в четверг.

<em>Москва. 29 июня. INTERFAX.RU </em>— <nobr>Вице-премьер</nobr> президент Российского футбольного союза (<span class=error>РФС</span>) Виталий <span class=error>Мутко</span> от имени организации и себя лично поблагодарил руководителей футбольных клубов чьи футболисты были представлены в национальной сборной России на Кубке конфедераций <span class=error>FIFA</span> 2017 сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>РФС</span> в четверг. Увеличить
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© РИА "Новости"

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — заявил В. Мутко.

Своих игроков в национальную команду России делегировали: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» (все — Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Краснодар», «Арсенал» (Тула).

Сборная России заняла третье место в группе А, пропустив Португалию и Мексику, и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций.

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