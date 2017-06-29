Мутко поблагодарил делегировавших игроков в сборную России клубы

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«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», — заявил В. Мутко.

Своих игроков в национальную команду России делегировали: ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» (все — Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Краснодар», «Арсенал» (Тула).

Сборная России заняла третье место в группе А, пропустив Португалию и Мексику, и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций.