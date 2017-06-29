Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»

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32-летний француз, выступавший в сезоне-2014/15 за московское «Динамо», поставил подпись под двухлетним соглашением со стамбульским клубом. Сумма перехода игрока из «Лиона» в «Фенербахче» составила 1,5 миллиона евро. В Турции он будет выступать под номером 28.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Mathieu Valbuena: "Fenerbahçe Büyük Bir Kulüpten Ötesi" (<a href="https://twitter.com/MathieuVal8">@MathieuVal8</a>) | <a href="https://t.co/yc9ILT0aZI">https://t.co/yc9ILT0aZI</a> <a href="https://t.co/HMgZgrocHU">pic.twitter.com/HMgZgrocHU</a></p>— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) <a href="https://twitter.com/Fenerbahce/status/880396842135146496">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В прошлом сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.