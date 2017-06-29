Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»
Полузащитник Матье Вальбуэна сегодня был официально представлен в качестве игрока «Фенербахче».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
32-летний француз, выступавший в сезоне-2014/15 за московское «Динамо», поставил подпись под двухлетним соглашением со стамбульским клубом. Сумма перехода игрока из «Лиона» в «Фенербахче» составила 1,5 миллиона евро. В Турции он будет выступать под номером 28.
В прошлом сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter