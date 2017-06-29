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29 июня 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Вальбуэна подписал двухлетний контракт с «Фенербахче»

Полузащитник Матье Вальбуэна сегодня был официально представлен в качестве игрока «Фенербахче».

Полузащитник <span class=error>Матье</span> Вальбуэна сегодня был официально представлен в качестве игрока Фенербахче. Увеличить
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32-летний француз, выступавший в сезоне-2014/15 за московское «Динамо», поставил подпись под двухлетним соглашением со стамбульским клубом. Сумма перехода игрока из «Лиона» в «Фенербахче» составила 1,5 миллиона евро. В Турции он будет выступать под номером 28.

В прошлом сезоне Вальбуэна сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.

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