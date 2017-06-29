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29 июня 2017, 16:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

L’Equipe: Луческу решил сделать перерыв в карьере

Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу не будет себе искать новый клуб этим летом.

Бывший тренер Зенита <span class=error>Мирча</span> <span class=error>Луческу</span> не будет себе искать новый клуб этим летом. Увеличить
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По информации источника, 71-летний румынский специалист решил устроить себе творческий отпуск на полгода, чтобы отдохнуть и вернуться к тренерской работе зимой.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае прошлого года, подписав контракт по схеме «2+1». Под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании минувшего сезона специалист был уволен с должности главного тренера, а его место занял Роберто Манчини.

СМИ: «Зенит» выплатил Луческу 2,5 миллиона евро.
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