L’Equipe: Луческу решил сделать перерыв в карьере

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По информации источника, 71-летний румынский специалист решил устроить себе творческий отпуск на полгода, чтобы отдохнуть и вернуться к тренерской работе зимой.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» в мае прошлого года, подписав контракт по схеме «2+1». Под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России. По окончании минувшего сезона специалист был уволен с должности главного тренера, а его место занял Роберто Манчини.

СМИ: «Зенит» выплатил Луческу 2,5 миллиона евро.