Слуцкий: Английский футбол в России, может, более популярен, чем российский

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«Английский футбол очень популярен в России, может быть, даже более популярен, чем российский футбол. Я думаю, что в Англии лучшие игроки и лучшие тренеры, и я очень горжусь, потому что я первый российский тренер, который здесь работает. Конечно же, это серьёзное приключение в моей карьере.

Полагаю, что если бы я начал свою карьеру в Англии в январе, то это было бы не совсем правильно. Я не знал английского, я не знал английского футбола, но теперь я готов. Я уверен в этом, у меня много энергии. Я очень открыт, и я думаю, что я привнесу с собой новые идеи и новые методы в английский футбол.

Это серьёзный опыт. Я должен быть готов не только говорить по-английски, я должен понимать футбол. Уровень лиг, уровень игроков, традиционные методы, философию игры, отношения между болельщиками и командами.

Я очень благодарен за помощь Роману Абрамовичу. Он помог мне адаптироваться к местной жизни. Я всегда говорил, что у Абрамовича нет проекта в российском футболе, поэтому теперь его русский проект — это я! — цитирует Слуцкого ESPN.