«Барселона» представила выездную форму на сезон-2017/18
На официальном сайте «Барселоны» был представлен новый выездной комплект формы на сезон-2017/18.
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Футболка выполнена в поляризованном синем цвете, который является преобладающим в новом дизайне от фирмы Nike.
На футболку нанесён тонкий геометрический узор, который улучшает форму игрока. На боковых сторонах
Гетры также выполнены в синем цвете. В продажу новый комплект поступит 1 июля.
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