«Барселона» представила выездную форму на сезон-2017/18

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Футболка выполнена в поляризованном синем цвете, который является преобладающим в новом дизайне от фирмы Nike.

На футболку нанесён тонкий геометрический узор, который улучшает форму игрока. На боковых сторонах тёмно-красная и синяя полосы. При движении полосы максимизируют вентиляцию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ht" dir="ltr">? Find out all about Barça's new way kit<br>? <a href="https://t.co/uH0peKbP6B">https://t.co/uH0peKbP6B</a> <a href="https://t.co/8PGWPPoidM">pic.twitter.com/8PGWPPoidM</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/880338839948144640">29 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гетры также выполнены в синем цвете. В продажу новый комплект поступит 1 июля.