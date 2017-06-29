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29 июня 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» представила выездную форму на сезон-2017/18

На официальном сайте «Барселоны» был представлен новый выездной комплект формы на сезон-2017/18.

На официальном сайте Барселоны был представлен новый выездной комплект формы на сезон-2017/18. Увеличить
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Футболка выполнена в поляризованном синем цвете, который является преобладающим в новом дизайне от фирмы Nike.

На футболку нанесён тонкий геометрический узор, который улучшает форму игрока. На боковых сторонах тёмно-красная и синяя полосы. При движении полосы максимизируют вентиляцию.

Гетры также выполнены в синем цвете. В продажу новый комплект поступит 1 июля.

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