Побегалов: Сейчас в Беларуси футболистов уровня Глеба, Гуренко, Кульчия нет
Главный тренер ярославского «Шинника» (Россия, Д2) Александр Побегалов в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о талантливом поколении белорусских футболистов.
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— Самый талантливый из наших футболистов, с которыми пересекались?
— Сашка Кульчий. Не желая обидеть нынешних игроков, скажу,
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