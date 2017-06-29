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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30227009/
29 июня 2017, 12:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Побегалов: Сейчас в Беларуси футболистов уровня Глеба, Гуренко, Кульчия нет

Главный тренер ярославского «Шинника» (Россия, Д2) Александр Побегалов в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о талантливом поколении белорусских футболистов.

Главный тренер ярославского <span class=error>Шинника</span> (Россия Д2) Александр <span class=error>Побегалов</span> в интервью корреспонденту <span class=error>Прессбола</span> Егору <span class=error>Бачило</span> рассказал талантливом поколении белорусских футболистов. Увеличить
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— Самый талантливый из наших футболистов, с которыми пересекались?

— Сашка Кульчий. Не желая обидеть нынешних игроков, скажу, что-то поколение было более талантливым и мастеровитым. Сейчас футболистов уровня Глеба, Гуренко, Кульчия нет. Где Глеб, там игра. Он даже сейчас в «Крыльях» выделялся. Глеб — это кружева, комбинации, умные действия. Гуренко — надежность, качество, трудолюбие, высокий кпд.

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