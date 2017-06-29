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29 июня 2017, 10:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Новичок «Кайрата»: Счастлив тому, что буду играть в одной команде с Андреем Аршавиным

Защитник сборной Тринидада и Тобаго Шелдон Бато в интервью Daily Express Trinidad прокомментировал переход в «Кайрат».

Он не сомневается что команда пройдет во второй раунд квалификации Лиги европы. Увеличить
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26-летний Бато будет выступать за алматинцев до конца сезона на правах аренды. Права на трансфер игрока принадлежат самарским «Крыльям Советов», которые в мае вылетели из российской премьер-лиги.

«Я счастлив сделать этот шаг, — говорит Бато. — «Кайрат» — очень хорошая команда с большими амбициями в Европе. Я в ожидании тренировок и игр вместе с новым партнерами.

К сожалению, я не смогу играть в первом раунде Лиги Европы, однако я не сомневаюсь, что мы пройдем во второй круг. Я буду терпеливо ждать своего дебюта. Это еще один шаг в моей карьере, и я счастлив тому, что буду играть в одной команде с таким футболистом, как Андрей Аршавин.

Стоит отметить, что до России Бато выступал за бельгийский «Мехелен» и тринидадский «Сан Хуан Джаблонтех». Подробнее об этом игроке можно прочитать здесь.

В стартовом раунде квалификации Лиги Европы соперником «Кайрат» станет литовский «Атлантас». Первая встреча между командами пройдет сегодня, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю в Клайпеде.

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