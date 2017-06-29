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29 июня 2017, 10:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Чемпиона Португалии обвинили в использовании услуг колдуна для побед

В прошедшем сезоне команда сделала «золотой дубль».

В прошедшем сезоне команда сделала золотой дубль. Увеличить
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Лиссабонскую «Бенфику» обвинили в использовании услуг колдуна. Об этом заявил директор «Порту» по связям с общественностью Франсишку Маркеш.

В прошедшем сезоне «Бенфика» в четвертый раз подряд стала чемпионом Португалии, а «Порту» занял второе место.

Как сообщает DN Sport, Маркеш уверен, что «Бенфика» сотрудничала с черным магом Арманду Наги из Гвинеи-Бисау. В «Порту» есть скриншоты электронных переписок лиссабонского клуба с колдуном.

По информации Маркеша, Наги получал определенные суммы за выпонление задач: в пять тысяч евро оценивалась победа в Суперкубке, Кубке и Кубке Португалии, в 100 тысяч — победа в чемпионате по итогам сезоне, в 10 тысяч — каждая победа в группе Лиги чемпионов. а 30 тысяч — за каждую победу в плей-офф ЛЧ.

Стоит отметить, что «Бенфика» в минувшем сезоне сделала «золотой дубль», добавив к победе в чемпионате выигранный Кубок. В Лиги чемпионов «орлы» вылетели в 1/8 финала. уступив по сумме двух встреч немецкой «Боруссии» из Дортмунда (1:0, 0:4).

В «Бенфике» пока не прокомментировали заявление «Порту» о колдунах.

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