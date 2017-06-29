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29 июня 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

В «Актобе» прокомментировали состояние здоровья госпитализированного во время матча с «Шахтером» игрока

Полузащитник «Актобе» Рахимжан Розыбакиев не смог доиграть домашний матч с «Шахтером» (0:1) из-за ухудшившегося здоровья прямо на поле, передает корреспондент Vesti.kz.

Это был его четвертый матч за красно-белых в нынешнем сезоне. Увеличить
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На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне, после чего к нему подбежали партнеры и врачи, которым пришлось разрезать футболку игрока и снять с него бутсы. Затем на носилках унесли его с поля.

Наставник «Актобе» Владимир Муханов вот как прокомментировал этот эпизод на послематчевой пресс-конференции: «Трудно сейчас что-либо говорить, но состояние, по словам врачей, очень серьезное. Идет какое-то нарушение, видимо, сильное переутомление, было жарко. Надеюсь, все благополучно закончится».

Но, как заверили Vesti.kz сегодня, 29 июня, в пресс-службе «Актобе», жизни игрока ничего не угрожает.

«Пока сложно комментировать состояние нашего футболиста. Единственное, что можно сказать из слов врачей — его жизни ничего не угрожает. Позднее врачи более подробно расскажут о здоровье Розыбакиева, после чего будем думать, как ему помочь и поддержать», — сообщили в стане «красно-белых».

Напомним, что Рахимжан Розыбакиев выступает за «Актобе» только с нынешнего сезона и провел за команду всего четыре матча. Ранее он защищал цвета «Кайрата», «Кайсара», «Тобола» и «Акжайыка».

При этом «Актобе» занимает последнее, 12-е, место в таблице. Поражение от «Шахтера» в перенесенном матче восьмого тура стало для «красно-белых» пятым подряд в текущем чемпионате. Следующую встречу актюбинцы также проведут против «Шахтера», но на этот раз 2 июля в Караганде.

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