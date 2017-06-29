СМИ: Доннарумма переподпишет контракт с «Миланом», но с опцией перехода в «Реал»

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Первоначально 18-летний вратарь отказался от продления контракта, по которому миланцы предлагали ему оклад в 5 миллионов евро в год, но в минувшие выходные поменял решение. Его агент Мино Райола заявил, что они обсудят ситуацию с «Миланом» после молодежного чемпионата Европы (среди игроков до 21 года).

Сообщается, что новый контракт между игроком и клубом будет включать в себя опцию выкупа за не слишком высокую сумму. Ранее «Милан» отказывался обсуждать вопрос об опции выкупа. Отмечается, что приоритетом для игрока остается переход в «Реал» летом 2018 года.

В сезоне-2016/17 Доннарумма сыграл за «Милан» 41 матч, пропустил 49 мячей. За сборную Италии голкипер сыграл четыре встречи. В СМИ в числе претендентов на Доннарумму помимо «Реала» назывались английские «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На молодежном Евро Доннарумма помог сборной Италии дойти до полуфинала, где она уступила команде Испании (1:3). Чемпионат завершится 30 июня.