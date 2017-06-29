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29 июня 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

СМИ: Доннарумма переподпишет контракт с «Миланом», но с опцией перехода в «Реал»

МОСКВА, 29 июн — Р-Спорт. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма переподпишет контракт с итальянским футбольным клубом «Милан», но с опцией перехода в мадридский «Реал» в 2018 году, сообщает Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.

<em>МОСКВА 29 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Вратарь Джанлуиджи Доннарумма <span class=error>переподпишет</span> контракт с итальянским футбольным клубом Милан но с опцией перехода в мадридский Реал в 2018 году сообщает Football Italia со ссылкой на Cadena <span class=error>Cope</span>. Увеличить
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Первоначально 18-летний вратарь отказался от продления контракта, по которому миланцы предлагали ему оклад в 5 миллионов евро в год, но в минувшие выходные поменял решение. Его агент Мино Райола заявил, что они обсудят ситуацию с «Миланом» после молодежного чемпионата Европы (среди игроков до 21 года).

Сообщается, что новый контракт между игроком и клубом будет включать в себя опцию выкупа за не слишком высокую сумму. Ранее «Милан» отказывался обсуждать вопрос об опции выкупа. Отмечается, что приоритетом для игрока остается переход в «Реал» летом 2018 года.

В сезоне-2016/17 Доннарумма сыграл за «Милан» 41 матч, пропустил 49 мячей. За сборную Италии голкипер сыграл четыре встречи. В СМИ в числе претендентов на Доннарумму помимо «Реала» назывались английские «Манчестер Сити», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

На молодежном Евро Доннарумма помог сборной Италии дойти до полуфинала, где она уступила команде Испании (1:3). Чемпионат завершится 30 июня.

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