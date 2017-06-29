Ибрагимович отказался от € 100 млн, которые ему предлагал клуб Бекхэма
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня, получил очень интересное предложение от «Майами Юнайтед», но сразу ответил отказом, сообщает AS со ссылкой на кузена шведа.
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По сведениям источника, американский клуб, владельцем которого является бывший полузащитник «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм, был готов сделать ставку на опытного шведа и предлагал тому € 100 млн за четыре года. Однако 35-летний футболист хочет остаться в Европе и выступать на высоком уровне.
Ранее «Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.
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