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29 июня 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович отказался от € 100 млн, которые ему предлагал клуб Бекхэма

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня, получил очень интересное предложение от «Майами Юнайтед», но сразу ответил отказом, сообщает AS со ссылкой на кузена шведа.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня получил очень интересное предложение от Майами Юнайтед но сразу ответил отказом сообщает AS со ссылкой на кузена шведа. Увеличить
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По сведениям источника, американский клуб, владельцем которого является бывший полузащитник «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм, был готов сделать ставку на опытного шведа и предлагал тому € 100 млн за четыре года. Однако 35-летний футболист хочет остаться в Европе и выступать на высоком уровне.

Ранее «Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.

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