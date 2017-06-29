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29 июня 2017, 0:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг черного мага

Директор «Порту» по связям с общественностью Франсишку Маркеш заявил, что в минувшем сезоне «Бенфика» использовала «неспортивные приемы», утверждает DN Sport.

Директор Порту по связям с общественностью <span class=error>Франсишку</span> <span class=error>Маркеш</span> заявил что в минувшем сезоне <span class=error>Бенфика</span> использовала неспортивные приемы. Увеличить
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Работник «драконов» полагает, что клуб из Лиссабона обратился к колдуну из Гвинеи-Бисау Арманду Наге.

Представитель «Порту» отметил, что в распоряжении клуба есть снимки переписки «Бенфики» и черного мага, согласно которым Нага и лиссабонцы заключили договор. По его условиям колдуну причитатались фиксированные выплаты за помощь в выполнении задач — 5 тысяч евро за победу в Суперкубке Португалии, финалах кубка страны и кубка лиги, 100 тысяч — за завоевание чемпионского титула. «Прейскурант» черного мага касался и побед в Лиге чемпионов — 10 тысяч за каждую победу в группе, 30 тысяч — в плей-офф.

В сезоне-2016/17 «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, а также Суперкубок и Кубок страны. В Лиге чемпионов лиссабонцы одержали три победы (две — на грууповом этапе, одну — в 1/8 финала — Прим. «СЭ»). Таким образом, черный маг из Гвинеи-Бисау заработал 160 тысяч евро.

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