«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг черного мага

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Работник «драконов» полагает, что клуб из Лиссабона обратился к колдуну из Гвинеи-Бисау Арманду Наге.

Представитель «Порту» отметил, что в распоряжении клуба есть снимки переписки «Бенфики» и черного мага, согласно которым Нага и лиссабонцы заключили договор. По его условиям колдуну причитатались фиксированные выплаты за помощь в выполнении задач — 5 тысяч евро за победу в Суперкубке Португалии, финалах кубка страны и кубка лиги, 100 тысяч — за завоевание чемпионского титула. «Прейскурант» черного мага касался и побед в Лиге чемпионов — 10 тысяч за каждую победу в группе, 30 тысяч — в плей-офф.