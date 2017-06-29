«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг черного мага
Директор «Порту» по связям с общественностью Франсишку Маркеш заявил, что в минувшем сезоне «Бенфика» использовала «неспортивные приемы», утверждает DN Sport.
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Работник «драконов» полагает, что клуб из Лиссабона обратился к колдуну из
Представитель «Порту» отметил, что в распоряжении клуба есть снимки переписки «Бенфики» и черного мага, согласно которым Нага и лиссабонцы заключили договор. По его условиям колдуну причитатались фиксированные выплаты за помощь в выполнении задач — 5 тысяч евро за победу в Суперкубке Португалии, финалах кубка страны и кубка лиги, 100 тысяч — за завоевание чемпионского титула. «Прейскурант» черного мага касался и побед в Лиге чемпионов — 10 тысяч за каждую победу в группе, 30 тысяч — в
В сезоне-2016/17 «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии, а также Суперкубок и Кубок страны. В Лиге чемпионов лиссабонцы одержали три победы (две — на грууповом этапе, одну — в 1/8 финала — Прим. «СЭ»). Таким образом, черный маг из
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