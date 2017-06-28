Абрамович и Конте утвердили продажу Диегу Косты

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Главной темой разговора стал нападающий Диегу Коста, утверждает The Times.

Согласно источнику, итальянец объяснил Абрамовичу свое желание расстаться с футболистом, после чего российский бизнесмен утвердил продажу игрока в летнее трансферное окно. Ранее сам Коста сообщил о том, что получил от Конте сообщение с предложением найти новую команду этим летом.