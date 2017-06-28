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28 июня 2017, 22:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Абрамович и Конте утвердили продажу Диегу Косты

На состоявшейся сегодня встрече владельца «Челси» Роман Абрамович с главным тренером команды Антонио Конте стороны обсуждали не только будущее специалиста в клубе, но и действующий состав лондонцев.

На состоявшейся сегодня встрече владельца <span class=error>Челси</span> Роман Абрамович с главным тренером команды <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> стороны обсуждали не только будущее специалиста в клубе но и действующий состав <span class=error>лондонцев</span>. Увеличить
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Главной темой разговора стал нападающий Диегу Коста, утверждает The Times.

Согласно источнику, итальянец объяснил Абрамовичу свое желание расстаться с футболистом, после чего российский бизнесмен утвердил продажу игрока в летнее трансферное окно. Ранее сам Коста сообщил о том, что получил от Конте сообщение с предложением найти новую команду этим летом.

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