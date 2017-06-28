Борини подтвердил переход в «Милан»

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Ранее сообщалось, что английский клуб согласен продать 26-летнего футболиста за 7 миллионов евро.

— Рад быть здесь, — сказал в миланском аэропорту Борини встречавшим его журналистам.

Напомним, что ранее игрок уже выступал в Италии за «Рому» и «Парму» с 2011 по 2012 год.