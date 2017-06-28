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28 июня 2017, 22:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Борини подтвердил переход в «Милан»

Нападающий «Сандерленда» Фабио Борини прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра в «Милане».

Нападающий Сандерленда <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Борини</span> прибыл в Италию для прохождения медицинского осмотра в Милане. Увеличить
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Ранее сообщалось, что английский клуб согласен продать 26-летнего футболиста за 7 миллионов евро.

— Рад быть здесь, — сказал в миланском аэропорту Борини встречавшим его журналистам.

Напомним, что ранее игрок уже выступал в Италии за «Рому» и «Парму» с 2011 по 2012 год.

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