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28 июня 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» и «Шапекоэнсе» сыграют за Кубок Гампера 7 августа

Матч за Кубок Жоана Гампера, в котором «Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе», состоится 7 августа, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Матч за Кубок <span class=error>Жоана</span> <span class=error>Гампера</span> в котором Барселона сыграет с Шапекоэнсе состоится 7 августа. Увеличить
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Бразильский клуб примет участие в выставочной встрече против каталонцев впервые в своей истории.

Напомним, что 28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал бразильского клуба разбились на самолете в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили всего шесть человек.

Кубок Жоана Гампера является традиционным турниром, он проводится с 1966 года. Трофей разыгрывался 51 раз, «Барселона» выиграла его 39 раз. Среди других участников чаще всего побеждал «Кельн» (2 раза).

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