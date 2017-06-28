«Барселона» и «Шапекоэнсе» сыграют за Кубок Гампера 7 августа

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Бразильский клуб примет участие в выставочной встрече против каталонцев впервые в своей истории.

Напомним, что 28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал бразильского клуба разбились на самолете в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили всего шесть человек.

Кубок Жоана Гампера является традиционным турниром, он проводится с 1966 года. Трофей разыгрывался 51 раз, «Барселона» выиграла его 39 раз. Среди других участников чаще всего побеждал «Кельн» (2 раза).