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28 июня 2017, 20:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» отказался отпустить Лемара в «Арсенал» за 35 миллионов евро

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может сменить клубную прописку во время летнего трансфертного окна, утверждает The Guardian.

Полузащитник Монако Тома <span class=error>Лемар</span> может сменить клубную прописку во время летнего трансфертного окна. Увеличить
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В подписании контракта с хавбеком заинтересован «Арсенал».

Монегаски отклонили трансферное предложение «канониров», которое составляло 35 миллионов евро. Клуб из Франции не хочет отпускать 21-летнего футболиста этим летом, который в минувшем сезоне провел за «Монако» 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.

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