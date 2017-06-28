«Монако» отказался отпустить Лемара в «Арсенал» за 35 миллионов евро
Полузащитник «Монако» Тома Лемар может сменить клубную прописку во время летнего трансфертного окна, утверждает The Guardian.
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В подписании контракта с хавбеком заинтересован «Арсенал».
Монегаски отклонили трансферное предложение «канониров», которое составляло 35 миллионов евро. Клуб из Франции не хочет отпускать 21-летнего футболиста этим летом, который в минувшем сезоне провел за «Монако» 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 4 голевые передачи.
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