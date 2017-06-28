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28 июня 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Лидс» спустя 13 лет выкупил права на домашний стадион

«Лидс» объявил о выкупе прав на домашний стадион «Элланд Роуд».

Лидс объявил о выкупе прав на домашний стадион <span class=error>Элланд</span> <span class=error>Роуд</span>. Увеличить
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После вылета из элиты английского футбола в 2004 году руководство клуба было вынуждено продать арену, чтобы улучшить финансовое положение.

— Это важный день в истории команды, — цитирует владельца «Лидса» Андреа Радриццани пресс-служба клуба. — Когда я несколько месяцев назад встречался с руководством и болельщиками, возвращение «Элланд Роуд» было в числе приоритетных целей.

«Лидс» выступает в чемпион-лиге. В предыдущем сезоне команда заняла седьмое место, не сумев попать в число четырех команд, которые разыгрывают между собой путевку в премьер-лигу на сезон-2017/18.

«Элланд Роуд» был построен в 1897 году. С 1919 года арена является домашней для «Лидса». Вместимость стадиона — 39 460 зрителей.
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