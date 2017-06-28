«Лидс» спустя 13 лет выкупил права на домашний стадион
«Лидс» объявил о выкупе прав на домашний стадион «Элланд Роуд».
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Видимо, что-то случилось...
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После вылета из элиты английского футбола в 2004 году руководство клуба было вынуждено продать арену, чтобы улучшить финансовое положение.
— Это важный день в истории команды, — цитирует владельца «Лидса» Андреа Радриццани
«Лидс» выступает в
«Элланд Роуд» был построен в 1897 году. С 1919 года арена является домашней для «Лидса». Вместимость стадиона — 39 460 зрителей.
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