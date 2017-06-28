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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30221536/
28 июня 2017, 20:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара

Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков «Шанхай Шангана» Халка и Ву Лэя и главного тренера Андре Виллаш-Боаша за футболки в поддержку одноклубника Оскара.

Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков Шанхай <span class=error>Шангана</span> <span class=error>Халка</span> и Ву <span class=error>Лэя</span> и главного тренера <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаша</nobr> за футболки в поддержку одноклубника Оскара. Увеличить
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Бразилец был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата за участие в массовой драке после матча чемпионата страны.

Халк и Ву Лэй сфотографировались в футболках с надписью, ставшей неофициальным слоганом в поддержку Оскара: «Ничего не делать, ничего не говорить».
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