Халк вызван на слушания за футболку в поддержку Оскара
Футбольная ассоциация Китая вызвала на слушания игроков «Шанхай Шангана» Халка и Ву Лэя и главного тренера Андре
Виллаш-Боаша за футболки в поддержку одноклубника Оскара.
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Бразилец был дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата за участие в массовой драке после матча чемпионата страны.
Халк и Ву Лэй сфотографировались в футболках с надписью, ставшей неофициальным слоганом в поддержку Оскара: «Ничего не делать, ничего не говорить».
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