Футболиста «Актобе» увезли в больницу во время матча с «Шахтером»

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На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне. Эпизод, после которого это случилось, остался вне камер трансляции «ПФЛК-ТВ». В текстовой трансляции «Актобе» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что причины травмы неизвестны.

Несколько минут врачи оказывали Розыбакиеву помощь на газоне. Комментатор «ПФЛК-ТВ» не исключил, что футболист мог потерять сознание после столкновения с соперником. В итоге Розыбакиева унесли на носилках в машину скорой помощи. На видео видно, что с игрока сняли бутсы и разрезали майку, а сам он держится за голову.

Тренерский штаб «Актобе» был вынужден произвести замену — вместо Розыбакиева вышел защитник Аслан Рафкат. Из-за этого эпизода с травмой главный арбитр Денис Измайлов добавил восемь минут к основному времени матча.

Матч же в итоге закончился победой «Шахтера» — 1:0. Победный гол с пенальти на 90-й минуте забил сербский хавбек Милан Стоянович.

В этом сезоне Розыбакиев провел пять матчей за «Актобе» в КПЛ. 26-летний воспитанник алматинского футбола ранее выступал за «Акжайык», «Тобол», «Кайсар», «Окжетпес» и «Кайрат».