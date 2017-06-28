Футболиста «Актобе» увезли в больницу во время матча с «Шахтером»
Полузащитник «Актобе» Рахимжан Розыбакиев не смог доиграть домашний матч с «Шахтером», передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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На 78-й минуте Розыбакиев оказался на газоне. Эпизод, после которого это случилось, остался вне камер трансляции «ПФЛК-ТВ». В текстовой трансляции «Актобе» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что причины травмы неизвестны.
Несколько минут врачи оказывали Розыбакиеву помощь на газоне. Комментатор «ПФЛК-ТВ» не исключил, что футболист мог потерять сознание после столкновения с соперником. В итоге Розыбакиева унесли на носилках в машину скорой помощи. На видео видно, что с игрока сняли бутсы и разрезали майку, а сам он держится за голову.
Тренерский штаб «Актобе» был вынужден произвести замену — вместо Розыбакиева вышел защитник Аслан Рафкат.
Матч же в итоге закончился победой «Шахтера» — 1:0. Победный гол с пенальти на 90-й минуте забил сербский хавбек Милан Стоянович.
В этом сезоне Розыбакиев провел пять матчей за «Актобе» в КПЛ. 26-летний воспитанник алматинского футбола ранее выступал за «Акжайык», «Тобол», «Кайсар», «Окжетпес» и «Кайрат».
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