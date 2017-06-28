Гамейро перенёс операцию, из-за которой пропустит старт нового сезона в Примере
Нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро вчера, 27 июня, перенёс операцию в связи с давней проблемой в паховой области.
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Видимо, что-то случилось...
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Операция, которая проходила во Франции, была специально запланирована медицинским штабом мадридского клуба на межсезонье, сообщает AS.
На восстановление 30-летнему футболисту потребуется около 1,5−2 месяцев. Отмечается, что в связи с этим Гамейро не сможет помочь «Атлетико» в начале нового сезона чемпионата Испании, первый тур которого запланирован на начало августа.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Гамейро принял участие в 31 матче, выйдя на поле в основном составе в 21 из них. Игрок стал автором 12 голов и пяти результативных передач.
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