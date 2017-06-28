«Шахтер» переиграл «Актобе», одержав третью победу кряду
В перенесенном матче восьмого тура
Премьер-Лиги «Актобе» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 0:1, пишет Sports.kz.
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Встреча прошла довольно боевая, однако, с малым количеством голевых моментов. В целом «горняки» действовали опаснее соперника, особенно во второй половине игры, и забили в концовке встречи с пенальти.
Теперь у «Шахтера» 18 очков и они поднимаются на седьмое место, а «Актобе» с девятью баллами на последней строчке.
«Актобе» — «Шахтер» 0:1 (0:1)
Гол: Стоянович с пенальти 90 (0:1).
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