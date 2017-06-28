«Шахтер» переиграл «Актобе», одержав третью победу кряду

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла довольно боевая, однако, с малым количеством голевых моментов. В целом «горняки» действовали опаснее соперника, особенно во второй половине игры, и забили в концовке встречи с пенальти.



Теперь у «Шахтера» 18 очков и они поднимаются на седьмое место, а «Актобе» с девятью баллами на последней строчке.



«Актобе» — «Шахтер» 0:1 (0:1)

Гол: Стоянович с пенальти 90 (0:1).