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28 июня 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Шахтер» переиграл «Актобе», одержав третью победу кряду

В перенесенном матче восьмого тура Премьер-Лиги «Актобе» уступил карагандинскому «Шахтеру» — 0:1, пишет Sports.kz.

В перенесенном матче восьмого тура <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Актобе</span> уступил карагандинскому Шахтеру — 0:1 пишет Sports.kz. Увеличить
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Встреча прошла довольно боевая, однако, с малым количеством голевых моментов. В целом «горняки» действовали опаснее соперника, особенно во второй половине игры, и забили в концовке встречи с пенальти.

Теперь у «Шахтера» 18 очков и они поднимаются на седьмое место, а «Актобе» с девятью баллами на последней строчке.

«Актобе» — «Шахтер» 0:1 (0:1)
Гол: Стоянович с пенальти 90 (0:1).

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