Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30215523/
28 июня 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Флорентино Перес уверен, что Криштиану Роналду останется в «Реале»

МОСКВА, 28 июн — Р-Спорт. Президент мадридского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес уверен, что нападающий Криштиану Роналду не перейдет в другую команду.

Президент мадридского футбольного клуба Реал Флорентино Перес уверен что нападающий Криштиану Роналду не перейдет в другую команду. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее СМИ сообщили, что Роналду решил покинуть «Реал» после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. Действующий контракт форварда с мадридцами рассчитан до июня 2021 года. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» Роналду перешел в «Реал» летом 2009 года из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем клубном сезоне 32-летний португалец забил 42 мяча в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах.

«У Криштиану есть контракт с “Реалом”, и мы довольны им. Я не разговаривал с ним. Этой ситуации придается слишком большое значение, я не считаю, что она того заслуживает. Я уверен, что Криштиану останется», — сказал Перес, которого цитирует Marca со ссылкой на esRadio.

В числе претендентов на Роналду ранее назывались «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Как ранее заявлял Перес, прописанная в контракте сумма отступных за португальца — миллиард евро.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева