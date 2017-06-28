Флорентино Перес уверен, что Криштиану Роналду останется в «Реале»

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Ранее СМИ сообщили, что Роналду решил покинуть «Реал» после того, как прокуратура Испании возбудила дело в его отношении по обвинению в неуплате налогов. Действующий контракт форварда с мадридцами рассчитан до июня 2021 года. Четырехкратный обладатель «Золотого мяча» Роналду перешел в «Реал» летом 2009 года из «Манчестер Юнайтед». В прошедшем клубном сезоне 32-летний португалец забил 42 мяча в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах.

«У Криштиану есть контракт с “Реалом”, и мы довольны им. Я не разговаривал с ним. Этой ситуации придается слишком большое значение, я не считаю, что она того заслуживает. Я уверен, что Криштиану останется», — сказал Перес, которого цитирует Marca со ссылкой на esRadio.

В числе претендентов на Роналду ранее назывались «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Как ранее заявлял Перес, прописанная в контракте сумма отступных за португальца — миллиард евро.