Диего Марадоне присвоят звание почетного гражданина Неаполя
Одному из лучших игроков в истории футбола аргентинцу Диего Марадоне, с 1984 по 1991 года выступавшему за клуб «Наполи», будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя, сообщил мэр одноименного итальянского города Луиджи де Маджистрис.
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Торжественная церемония, в которой лично примет участие Марадона, пройдет 5 июля на самой большой площади Неаполя —
«Это будет праздник для людей, в центре которого будет находиться Марадона», — сказал де Маджистрис, чьи слова приводит информационное агентство ANSA.
В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.
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