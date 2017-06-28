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28 июня 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Диего Марадоне присвоят звание почетного гражданина Неаполя

Одному из лучших игроков в истории футбола аргентинцу Диего Марадоне, с 1984 по 1991 года выступавшему за клуб «Наполи», будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя, сообщил мэр одноименного итальянского города Луиджи де Маджистрис.

Одному из лучших игроков в истории футбола аргентинцу Диего <span class=error>Марадоне</span> с 1984 по 1991 года выступавшему за клуб <span class=error>Наполи</span> будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя сообщил мэр одноименного итальянского города <span class=error>Луиджи</span> де Маджистрис. Увеличить
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Торжественная церемония, в которой лично примет участие Марадона, пройдет 5 июля на самой большой площади Неаполя — Пьяцца-дель-Плебишито.

«Это будет праздник для людей, в центре которого будет находиться Марадона», — сказал де Маджистрис, чьи слова приводит информационное агентство ANSA.

В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.

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