Диего Марадоне присвоят звание почетного гражданина Неаполя

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Торжественная церемония, в которой лично примет участие Марадона, пройдет 5 июля на самой большой площади Неаполя — Пьяцца-дель-Плебишито.

«Это будет праздник для людей, в центре которого будет находиться Марадона», — сказал де Маджистрис, чьи слова приводит информационное агентство ANSA.

В общей сложности в составе «Наполи» Марадона провел 259 игр и забил 115 мячей. Вместе с командой аргентинец стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл Кубки УЕФА и Италии, а также Суперкубок страны.