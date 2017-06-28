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28 июня 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему в своё время были уволены с поста главного тренера команды такие специалисты, как Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес.

Президент мадридского Реала <span class=error>Флорентино</span> <span class=error>Перес</span> объяснил почему в своё время были уволены с поста главного тренера команды такие специалисты как Карло Анчелотти и Рафаэль <span class=error>Бенитес</span>. Увеличить
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«Мы уволили Анчелотти, поскольку команде был необходим новый импульс. В первую очередь в плане физической подготовки. По имевшимся у нас данным, наиболее пригодным в этом отношении был Бенитес. Потому мы и сделали ставку на него. Он не смог по некоторым причинам интегрироваться в команду, но не из-за того, что имел плохие взаимоотношения с игроками. У нас не было соответствующих результатов, и я принял решение о его отставке. Сделал это с болью в сердце, ведь он человек «Реала», — цитирует Переса esRadio.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, тогда как Бенитес был уволен по ходу сезона-2015/16. Его сменил нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан.

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