Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы уволили Анчелотти, поскольку команде был необходим новый импульс. В первую очередь в плане физической подготовки. По имевшимся у нас данным, наиболее пригодным в этом отношении был Бенитес. Потому мы и сделали ставку на него. Он не смог по некоторым причинам интегрироваться в команду, но не из-за того, что имел плохие взаимоотношения с игроками. У нас не было соответствующих результатов, и я принял решение о его отставке. Сделал это с болью в сердце, ведь он человек «Реала», — цитирует Переса esRadio.

Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, тогда как Бенитес был уволен по ходу сезона-2015/16. Его сменил нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан.