Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объяснил, почему в своё время были уволены с поста главного тренера команды такие специалисты, как Карло Анчелотти и Рафаэль Бенитес.
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«Мы уволили Анчелотти, поскольку команде был необходим новый импульс. В первую очередь в плане физической подготовки. По имевшимся у нас данным, наиболее пригодным в этом отношении был Бенитес. Потому мы и сделали ставку на него. Он не смог по некоторым причинам интегрироваться в команду, но не
Анчелотти возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год, тогда как Бенитес был уволен по ходу сезона-2015/16. Его сменил нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан.
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