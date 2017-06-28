В Чехии нашли газ. В каком клубе теперь играет Данни

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Всё произошло очень быстро: ещё два дня назад Данни выбирал между одним из русских клубов и возвращением в Португалию, а вчера оказался в «Славии». Об этом клубе большинству болельщиков известно только то, что он выиграл чемпионат Чехии. Кто-то вспомнит, что это старейший клуб в Чехии (на целый год старше заклятых врагов из «Спарты»). А любители экзотики даже знают, что «Славия» входит в число «пяти европейских клубов, чей успех никто не заметил». Что ещё?

Владельцы

Начнём с главного. Около двух лет назад «Славия» попала в сказку. Этому предшествовало трудное время. Сначала английская инвестиционная компания ENIC Sports, которая владела контрольным пакетом акций, распродала полсостава, чтобы возместить долги. У неё клуб выкупил экс-министр транспорта Чехии, но за пару лет не смог улучшить финансовое положение: банкротство было реальной угрозой. И тут на горизонте появились китайские инвесторы.

Энергетический гигант CEFC China Energy с годовым доходом в 41 млрд долларов (данные делового журнала Fortune) — одна из немногих частных компаний в Китае в этой отрасли. И единственная частная среди десяти крупнейших. Нефть и газ — источник 60% их доходов и база для инвестиций. Впрочем, компания диверсифицирует доход. Например, зарабатывает и на финансовых услугах. А в последнее время стала наращивать присутствие в Европе, инвестируя в… во всё подряд: от отелей и банков до футбольного клуба.

В Праге присутствие CEFC China Energy хорошо заметно, в последние годы компания выкупила здесь много недвижимости, включая исторические здания в центре. Теперь нефтегазовые китайские деньги спасли «Славию». Так старейшая в стране команда превратилась из кандидата на исчезновение в кандидата на титул.

Клуб

Путь к титулу был недолгим. Первый сезон обошёлся без сенсаций, во много потому что сделка по приобретению клуба была оформлена уже после закрытия трансферного окна. Тренер Душан Угрин сохранил свой пост и привёл клуб к пятому месту в чемпионате. Неплохо с таким составом, но владельцы хотели большего. После того как клуб не пробился в Лигу Европы через квалификацию, они обратились к Ярославу Шилгавы — тренеру, который сделал «Слован» чемпионом. Начало его работы получилось бурным: уже через он обыграл «Спарту» в дерби, и это стоило тренеру соперников увольнения.

Летом 2016 года пошли трансферы. Они могут показаться немного пресными — настоящие звёзды в клубе не появились, но на самом деле, «Славия» показала пример грамотного позиционирования себя на рынке. В команду пришёл лучший бомбардир чемпионата Словакии и воспитанник «Аякса» Джино ван Кессел. У конкурентов из «Спарты» переманили плеймейкера Йозефа Гушбауэра. Ещё одним приобретением в полузащиту стал Майкл Нгаду-Нгаджуй, знакомый нам по Кубку конфедераций.



Возможно, это звучит недостаточно солидно, но не забывайте, что речь о чемпионате Чехии. С обновлённой атакой «Славия» проиграла всего раз за сезон и стала единственной командой турнира, которая забивала в среднем больше двух голов за игру. И это несмотря на то что ван Кессель так и не заиграл и был отдан в аренду… Вместо него забивали сразу двое: Милан Шкода, который в команде уже пять лет, и Мурис Мешанович.

Этого хватило, чтобы выиграть титул. Но амбиции новых владельцев клуба не ограничиваются Чехией, поэтому им понадобились игроки с международным опытом. И вот «Славия» представляет сразу трёх новичков — это Руслан Ротань, Халил Алтынтоп и Данни.

Действительно, опыт налицо. 33-летний Данни — самый молодой из новичков. Кстати, это не всё: клуб также подписал Яна Лаштувку (34 года). С другой стороны, концепция клуба понятна: молодым и, как считается в Чехии, талантливым Люфтнеру, Сикоре, Змргалу и другим может не хватить спокойствия в больших матчах, а игроки, которые к ним привыкли, станут ориентиром не только на поле, но и в раздевалке. В эту концепцию не вполне вписывается Халил Алтынтоп, который разве что в «Шальке» и «Трабзонспоре» видел матчи еврокубков. Кстати, мнения болельщиков о трансферах клуба разделились: возраст смущает многих.

Интересно, что новые владельцы не слишком вмешиваются в управление клубов. Все текущие дела они оставили совладельцу Ярославу Тврдику — политику и бизнес-партнёру, который был одним из инициаторов продажи клуба китайцам.

Что дальше

«Славия» начнёт евросезон в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Даже в случае поражения участие в Лиге Европы команде обеспечено. Но можно замахнуться и на большее: «Славия» не получит в соперники команду из топ-лиги из-за особенностей регламента («Путь чемпионов), в прошлом году, например, чемпиону Чехии достался «Карабах».

До конца трансферного окна ещё далеко (официально оно даже не успело открыться), и за «Славией» стоит последить хотя бы летом. Клуб борется не только за звёзд, но и за болельщиков: после смены владельцев и вектора развития на уютный стадион «Эден Арена» на Владивостокской улице ходят уже не по шесть тыс. человек, а по 11 тыс. Это большой шаг вперёд, но стадион вмещает 20 тыс: есть к чему стремиться.

А нам остаётся только ещё раз погрустить о том, что Данни покинул «Зенит».