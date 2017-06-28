Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»
Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, тренерский штаб и руководство каталонского клуба уже знают об этом. Сам футболист ничего на этот счёт не говорил, но в испанском гранде знают о его позиции от третьих лиц.
«Барселона» до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за € 12 млн.
Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провёл в «Милане». Он сыграл 17 матчей в серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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