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28 июня 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»

Нападающий «Эвертона» Херард Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, тренерский штаб и руководство каталонского клуба уже знают об этом. Сам футболист ничего на этот счёт не говорил, но в испанском гранде знают о его позиции от третьих лиц.

«Барселона» до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за € 12 млн.

Вторую половину минувшего сезона Деулофеу провёл в «Милане». Он сыграл 17 матчей в серии А, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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