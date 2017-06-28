Хавбек «Сантоса» Лима не получал предложения от «Барселоны»

Руководство бразильского клуба хочет удержать 26-летнего футболиста и предложило ему новый контракт. Ранее сообщалось, что на решение Лимы повлиял форвард каталонцев Неймар.

«Предложение «Сантоса» очень хорошее. Президент прикладывает большие усилия, чтобы я остался. Собираюсь поговорить с семьёй и дам ответ клубу, который предоставил мне шанс. Не могу сказать, что финансовая часть играет большую роль. Да, я думаю о деньгах, но это не первая мысль. Я хочу играть в сборной Бразилии и выигрывать титулы.

Неймар? Я говорил с ним о «Барселоне» больше из любопытства, но предложения я не получал. Когда я сделаю выбор, первым, кто узнает об этом, будет «Сантос». Пока были предложения из Китая и от «Кристал Пэлас», но это не то, о чём я мечтаю, — цитирует Лиму GloboEsporte.

Контракт Лимы с «Сантосом» истекает в декабре 2017 года.