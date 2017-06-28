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28 июня 2017, 9:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос очень близок к переходу в мадридский «Реал», сообщает AS.

Игра футболиста в последнем сезоне очень впечатлила «Королевский клуб». Согласно информации источника, Себальос подпишет со «сливочными» контракт на пять или шесть лет, а следующий сезон наверняка проведёт на правах аренды в том же «Бетисе». В «Реале» не хотят форсировать события и мешать прогрессу игрока, хотя не исключается, что он не будет отдан в аренду.

По итогам минувшего сезона Себальос провёл в чемпионате Испании 30 матчей, став автором 2 голов и стольких же результативных передач.

Стоимость трансферной сделки составит около € 15 млн.

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