Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»

Игра футболиста в последнем сезоне очень впечатлила «Королевский клуб». Согласно информации источника, Себальос подпишет со «сливочными» контракт на пять или шесть лет, а следующий сезон наверняка проведёт на правах аренды в том же «Бетисе». В «Реале» не хотят форсировать события и мешать прогрессу игрока, хотя не исключается, что он не будет отдан в аренду.

По итогам минувшего сезона Себальос провёл в чемпионате Испании 30 матчей, став автором 2 голов и стольких же результативных передач.

Стоимость трансферной сделки составит около € 15 млн.