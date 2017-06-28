Обамейянг может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за 28-летнего бомбардира £ 71 млн (около € 80 млн). Самому футболисту в Китае готовы предложить контракт с зарплатой около £ 26 млн в год (порядка € 30 млн), что сделает габонца одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Отметим, что составе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступает экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол (два — с пенальти) в 32 матчах (31 — с первых минут) Бундеслиги.