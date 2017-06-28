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28 июня 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Перес: «Реал» не ведет переговоров с «Манчестер Юнайтед» по Морате

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отказался подтверждать факт о том, что клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно нападающего «сливочных» Альваро Мораты.

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«Думаю, что “Реал” не ведет переговоров с “Манчестер Юнайтед” по Морате. И неправда то, что клубы достигли соглашения. Еще не закончился июнь, а до 31 августа много времени. Мы примем наилучшее решение, но изначально “Реал” не является клубом, продающим футболистов», — приводит слова Переса esRadio.

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