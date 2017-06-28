Нападающий «Баварии» Кингсли Коман был задержан полицией

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов допросили 21-летнего футболиста после обвинений со стороны его бывшей подруги.

Источник утверждает, что между Команом и девушкой произошли две ссоры, причиной которых стали деньги. Женщина вызвала полицию и подала жалобу.

Полиция задержала Комана и провела допрос. Спустя несколько часов футболист был отпущен.

Слушание по этому делу состоится в сентябре 2017 года.