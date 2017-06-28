Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса»

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На прошлой неделе генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что 34-летний Алвес уведомил клуб о желании его покинуть, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.

Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам — показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса», которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни — спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.

Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать «Ювентус» великим клубом. Как вы знаете, это мой грех — я всегда говорю то, что думаю и чувствую.

Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не из-за денег, а из-за своей любви к этой работе и уважаю тех, кто является его частью.

Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня куда-то отправиться, — написал Алвес на своей странице в Instagram.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV2nx6Dgl5I/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Me gustaría agradecer a todos los TIFOSI DE LA JUVENTUS por el año vivido, A LOS COMPAÑEROS POR ACOGERME Y A LOS PROFESIONALES QUE SON, POR ELLOS QUE ESE CLUB GANA Y LLEGA A FINALES. Creo que mi respecto a ese club y su afición fue minha dedicación, mi entrega, mi pasión y todo mi esfuerzo para hacer de ese club, un club más grande cada día. Pido perdón a los aficionados de la Juventus si algún momento pensaron que hice alguna cosa para ofenderles, nunca jamás tuve esa intención, apenas tengo una forma de vivir las cosas espontáneamente QUE pocos lo entienden... aunque parezca no soy perfecto, pero mi corazón es puro. Hoy finaliza nuestra relación profesional y llevaré conmigo todos los que hacen de verdad y de corazón la Juve un grande club. Como saben yo siempre peco por decir lo que pienso y lo que siento.... yo siento que debo decir gracias al señor MAROTA por la oportunidad que te di de tener um grande profesional e alguien que ama su profesión como el que más.... no juego al fútbol por dinero, juego al fútbol porque amo essa profesión y respecto a los que forman parte de ella. Dejare que tu aproveches lo que he trabajado para que tu hagas muchos años de vacaciones. Yo AMO EL FÚTBOL y dinero jamás va me retener en algún lugar. MUCHAS GRACIAS! #TAMOACTIVOPANITA????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-27T18:42:07+00:00">Июн 27 2017 в 11:42 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дани Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Барселоной». В завершившемся сезоне бразилец провел за в составе туринцев 33 матча и забил шесть голов, выиграв вместе с командой чемпионат Италии, Кубок страны и дойдя до финала Лиги чемпионов.