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28 июня 2017, 8:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса» и попрощался в болельщиками туринской команды.

В составе туринцев бразилец выиграл чемпионат Италии Кубок страны и дошел до финала Лиги чемпионов. Увеличить
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На прошлой неделе генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что 34-летний Алвес уведомил клуб о желании его покинуть, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.

Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам — показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса», которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни — спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.

Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать «Ювентус» великим клубом. Как вы знаете, это мой грех — я всегда говорю то, что думаю и чувствую.

Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не из-за денег, а из-за своей любви к этой работе и уважаю тех, кто является его частью.

Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня куда-то отправиться, — написал Алвес на своей странице в Instagram.

Дани Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Барселоной». В завершившемся сезоне бразилец провел за в составе туринцев 33 матча и забил шесть голов, выиграв вместе с командой чемпионат Италии, Кубок страны и дойдя до финала Лиги чемпионов.

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