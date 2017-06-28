Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса»
Бразильский защитник Дани Алвес объявил об уходе из «Ювентуса» и попрощался в болельщиками туринской команды.
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Видимо, что-то случилось...
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На прошлой неделе генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что 34-летний Алвес уведомил клуб о желании его покинуть, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.
Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам — показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками «Ювентуса», которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни — спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.
Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать «Ювентус» великим клубом. Как вы знаете, это мой грех — я всегда говорю то, что думаю и чувствую.
Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не
Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня
Дани Алвес перешел в «Ювентус» летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с «Барселоной». В завершившемся сезоне бразилец провел за в составе туринцев 33 матча и забил шесть голов, выиграв вместе с командой чемпионат Италии, Кубок страны и дойдя до финала Лиги чемпионов.
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