Французский защитник Поль Бесс перешел из «Ниццы» в футбольный клуб «Малага»
МОСКВА, 28 июн —
Р-Спорт. Французский защитник Поль Бесс сменил «Ниццу» на «Малагу», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона-2019/20 с возможностью пролонгации на один год. Бесс уже успешно прошел медицинское обследование.
В минувшем сезоне Бесс принял участие в 25 матчах «Ниццы» в различных турнирах, являлся капитаном команды, забил два мяча. Ранее защищал цвета «Седана», «Бреста» и «Сент-Этьена».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter