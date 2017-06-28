Французский защитник Поль Бесс перешел из «Ниццы» в футбольный клуб «Малага»

Контракт с 29-летним игроком рассчитан до конца сезона-2019/20 с возможностью пролонгации на один год. Бесс уже успешно прошел медицинское обследование.

В минувшем сезоне Бесс принял участие в 25 матчах «Ниццы» в различных турнирах, являлся капитаном команды, забил два мяча. Ранее защищал цвета «Седана», «Бреста» и «Сент-Этьена».