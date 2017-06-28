Футболист «Интера» Перишич дебютирует на турнире по пляжному волейболу в Порече

Футболист, который дебютирует на турнире по пляжному волейболу такого уровня, будет играть в паре с Никсой Делл Орко.

«Мне дали разрешение играть на турнире по пляжному волейболу наивысшего уровня. Мое единственное желание — оставаться на турнире как можно дольше. Я надеюсь, что мое участие в Порече поможет продвинуть этот уникальный турнир и этот красивый вид спорта. Гонорар, который мы получим от организаторов, будет передан национальной федерации в целях развития хорватских волейболистов», — сказал Перишич.

Турнир в Порече, в котором примут участие 160 мужских и женских команд из 41 страны, завершится 2 июля.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В активе 28-летнего хавбека 57 матчей и 16 голов за сборную Хорватии по футболу.