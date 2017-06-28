Тошич стал президентом сербского клуба «Раднички»
Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, контракт которого с «армейцами» истекает 30 июня, занял пост президента клуба «Раднички» из своего родного города Зренянина, сообщает «Спортски Журнал».
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Сербский футболист уже восемь лет содержит академию «Бамби», занимающуюся воспитанием игроков в Зренянине. Теперь он будет оказывать финансовую и организационную помощь команде «Раднички», которая проводит матчи на стадионе «Караджорджев Парк», построенном около 70 лет назад.
Клуб «Раднички» выступает в региональной лиге Сербии, где в прошлом сезоне занял 10-е место. Помимо Тошича команде также будет помогать местное правительство.
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