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28 июня 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тошич стал президентом сербского клуба «Раднички»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, контракт которого с «армейцами» истекает 30 июня, занял пост президента клуба «Раднички» из своего родного города Зренянина, сообщает «Спортски Журнал».

Полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> контракт которого с армейцами истекает 30 июня занял пост президента клуба <span class=error>Раднички</span> из своего родного города Зренянина сообщает <span class=error>Спортски</span> Журнал. Увеличить
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Сербский футболист уже восемь лет содержит академию «Бамби», занимающуюся воспитанием игроков в Зренянине. Теперь он будет оказывать финансовую и организационную помощь команде «Раднички», которая проводит матчи на стадионе «Караджорджев Парк», построенном около 70 лет назад.

Клуб «Раднички» выступает в региональной лиге Сербии, где в прошлом сезоне занял 10-е место. Помимо Тошича команде также будет помогать местное правительство.
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