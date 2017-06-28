Что общего у Слуцкого и Карпина?

ПЛЮС ЯРОВИНСКИЙ?

В ЦСКА у Слуцкого почти все помощники были русскоговорящими, но в «Халле» такого не будет. Это в России иностранные тренеры всегда привозят с собой соотечественников, а в Англии подобное не принято. Полностью тренерский штаб «тигров» до сих пор окончательно не сформирован — на официальном сайте даже нет специальной вкладки с лицами Слуцкого и его ассистентов. Но некоторые имена известны. Например, специалистом по реабилитации будет Рубен Креспо Санчес — испанец, работавший тренером по физподготовке у Валерия Карпина в армавирском «Торпедо».

Почти сразу после назначения Слуцкого «Халл» вернул в штаб Тони Пеннока — он ушел из клуба полгода назад вместе с бывшим главным тренером Майком Феланом. Сам Пеннок признался, что «очень рад, но слегка шокирован» предложением «тигров». Затем Слуцкий пригласил нового тренера вратарей — им стал 40-летний Пэт Маунтин, который девять лет трудился на аналогичной должности в «Вулверхэмптоне». Еще одним новичком стал Ли Дарнбро — он занял пост главы отдела по набору персонала.

Остались на своих местах медработники, массажисты и административный штаб. Но в списке сотрудников «Халла» на официальном сайте пока еще зияет одна дыра — напротив должности «ассистент главного тренера». Вполне вероятно, «тигров» будет больше: все еще не ясно, какой конкретно пост в английском клубе займет экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский. Но, судя по всему, смена работы — уже решенный вопрос для него.

Новый помощник Леонида Слуцкого в «Халле» Рубен Креспо САНЧЕС. Харри Реднапп: «В будущем Слуцкий может возглавить «Челси».

ПОКА БЕЗ НОВИЧКОВ

Обновление состава движется со скрипом. У «Халла» есть финансовые проблемы, из-за которых год назад клуб до последнего тянул с покупками и, как следствие, провалил осеннюю часть премьер-лиги. Сейчас ситуация рискует повториться: на дворе уже конец июня, а «Халл» до сих пор никого не приобрел. Да и владельцы клуба молчат — по крайней мере публично никто из четы Аллам не заявлял о том, что трансферы непременно будут.

Пока «тигры» только теряют. Клуб уже расстался с Кертисом Дэйвисом и Харри Магуайром — двумя центральными защитниками, игравшими важные роли в прошлом сезоне. И это еще не все: в зоне риска мотор левого фланга Эндрю Робертсон, который в последние дни стал одним из главных героев трансферных слухов. «Ливерпуль», «Уотфорд», «Вест Бромвич», «Ньюкасл» — все они загляделись на шотландца. Желтоватое издание Mirror даже написало, что Слуцкий готов отпустить крайнего защитника, чтобы освободить место для кого-то из своих старых знакомых. Но это не похоже на правду.

Кого же приведет в «Халл» российский тренер? Пока информация скудна — разве что в прессе иногда мелькают фамилии Калаша, Эбрахама, Палмера и Брауна (все — юные игроки «Челси» Абрамовича). На безрыбье британские СМИ даже решили погадать и составили список бывших игроков Слуцкого, которые могли бы стать «тиграми». Среди них — Муса, Головин, Миланов, Щенников и даже Набабкин.

АНГЛИЙСКИЙ НА «ОТЛИЧНО»

В любом случае «Халлу» нужны новобранцы. И чем больше — тем лучше. Сейчас у «тигров» чрезвычайно скудный состав. Может быть, самый крохотный во всей лиге. Помимо вышеупомянутых игроков «Халл» в июне покинули многие арендованные у других клубов футболисты. Нынешний состав в изматывающих условиях первенства Англии загнется за месяц. «Нужен центральный защитник, а то и два, — признается Слуцкий. — Помимо этого мы ищем левого защитника, двух форвардов и игрока в атакующую линию. Думаю, требуются шесть-семь новичков».

Зато с уверенностью можно сказать, что у Слуцкого не возникнет коммуникативных проблем с игроками. За полгода в Англии Леонид Викторович хорошо выучил английский язык и уже активно раздает интервью не только клубному телевидению, но и зарубежным СМИ. Из отпуска «Халл» пока не вышел — до 3 июля игроки отдыхают. Но Слуцкий, по данным его именного канала в Телеграме, после назначения обзвонил своих новых подопечных, чтобы познакомиться с каждым. А те, у кого телефон был выключен, получили приветственное сообщение от «мистера Леонида», как в интервью «СЭ» называл нового тренера вратарь Элдин Якупович. Футболисты наверняка оценили подобный жест.