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28 июня 2017, 1:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» сообщила о договорённости с «Интером» по трансферу Банеги

«Севилья» на своём официальном сайте сообщила о принципиальном соглашении с «Интером» о переходе в испанский клуб полузащитника Эвера Банеги.

Севилья на своём официальном сайте сообщила о принципиальном соглашении с <span class=error>Интером</span> о переходе в испанский клуб полузащитника <span class=error>Эвера</span> <span class=error>Банеги</span>. Увеличить
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Аргентинец в ближайшее время прибудет в Севилью для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Соглашение с Банегой будет рассчитано на три года.

В июле 2016 года после ухода из «Севильи» Банега перешёл в «Интер» на правах свободного агента.

В составе «Интера» 28-летний полузащитник провёл 33 матча, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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