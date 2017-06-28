«Севилья» сообщила о договорённости с «Интером» по трансферу Банеги

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Аргентинец в ближайшее время прибудет в Севилью для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Соглашение с Банегой будет рассчитано на три года.

В июле 2016 года после ухода из «Севильи» Банега перешёл в «Интер» на правах свободного агента.

В составе «Интера» 28-летний полузащитник провёл 33 матча, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.