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27 июня 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бруну Фернандеш перешел из «Сампдории» в «Спортинг» за €8,5 млн

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш перешел из итальянской «Сампдории» в «Спортинг», сообщается на официальном сайте лиссабонского футбольного клуба.

Португальский полузащитник <span class=error>Бруну</span> Фернандеш перешел из итальянской Сампдории в <span class=error>Спортинг</span> сообщается на официальном сайте лиссабонского футбольного клуба. Увеличить
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Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. К этой сумме могут быть добавлены бонусы в полмиллиона евро. Срок контракта 22-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитан на пять лет. В контракте также прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фернандеш провел в серии А за «Сампдорию» 33 матча, в которых забил пять голов. В составе сборной Португалии полузащитник выступил на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где его команда дошла до четвертьфинала.

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