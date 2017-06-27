Бруну Фернандеш перешел из «Сампдории» в «Спортинг» за €8,5 млн

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Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро. К этой сумме могут быть добавлены бонусы в полмиллиона евро. Срок контракта 22-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитан на пять лет. В контракте также прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.