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27 июня 2017, 23:02 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона станет почетным жителем итальянского города Неаполь на специальной церемонии 5 июля. Об этом сообщил мэр города Луиджи де Маджистрис, чьи слова приводит агентство Ansa.

Торжественная церемония пройдет на площади <nobr>Пьяцца-дель-Плебишито.</nobr> Увеличить
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Отмечается, что торжественная церемония пройдет 5 июля на площади Пьяцца-дель-Плебишито.

«Это будет праздник для людей, Марадона будет находиться в его центре», — сказал де Маджистрис.

В составе итальянского «Наполи», который представляет город Неаполь, аргентинец становился двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах.
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