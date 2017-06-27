Марадона станет почетным жителем Неаполя на специальной церемонии 5 июля
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона станет почетным жителем итальянского города Неаполь на специальной церемонии 5 июля. Об этом сообщил мэр города Луиджи де Маджистрис, чьи слова приводит агентство Ansa.
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Отмечается, что торжественная церемония пройдет 5 июля на площади
«Это будет праздник для людей, Марадона будет находиться в его центре», — сказал де Маджистрис.
В составе итальянского «Наполи», который представляет город Неаполь, аргентинец становился двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, Кубка УЕФА. Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год и забил 115 голов в 259 матчах.
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