«Галатасарай» объявил о переговорах по трансферам Беланда и Гомиса
«Галатасарай» на своём официальном сайте объявил, что начал переговоры о переходе из киевского «Динамо» полузащитника Юнеса Беланда.
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Переговоры ведутся с украинским клубом и самим игроком.
27-летний марокканец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ниццу», в составе которой в 31 матче чемпионата Франции забил три гола и отдал семь голевых передач.
Кроме того, «Галатасарай» начал переговоры по трансферу нападающего «Суонси Сити» Бафетимби Гомиса.
31-летний французский форвард в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Марсель», в составе которого забил 20 голов и сделал три голевых передачи в 31 матче Лиги 1.
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