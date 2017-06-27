«Галатасарай» объявил о переговорах по трансферам Беланда и Гомиса

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Переговоры ведутся с украинским клубом и самим игроком.

27-летний марокканец в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Ниццу», в составе которой в 31 матче чемпионата Франции забил три гола и отдал семь голевых передач.

Кроме того, «Галатасарай» начал переговоры по трансферу нападающего «Суонси Сити» Бафетимби Гомиса.

31-летний французский форвард в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Марсель», в составе которого забил 20 голов и сделал три голевых передачи в 31 матче Лиги 1.