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27 июня 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Слуцкий встретится с болельщиками «Халла» во время презентации новой формы

В четверг, 6 июля, «Халл» проведет презентацию новой домашней формы на предстоящий сезон, информирует официальный сайт клуба.

В четверг 6 июля <span class=error>Халл</span> проведет презентацию новой домашней формы на предстоящий сезон. Увеличить
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В рамках мероприятия новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, а также ряд игроков встретятся с болельщиками и раздадут автографы.

Презентацию, которая пройдет в городском музее транспорта, смогут посетить 100 фанатов команды. Отметим, что с 3 июля в этом музее посетители смогут увидеть выставку, на которой будут представлена форма «Халла» прошлых сезонов.

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