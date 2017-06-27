Слуцкий встретится с болельщиками «Халла» во время презентации новой формы

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В рамках мероприятия новый главный тренер команды Леонид Слуцкий, а также ряд игроков встретятся с болельщиками и раздадут автографы.

Презентацию, которая пройдет в городском музее транспорта, смогут посетить 100 фанатов команды. Отметим, что с 3 июля в этом музее посетители смогут увидеть выставку, на которой будут представлена форма «Халла» прошлых сезонов.